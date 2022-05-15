СБУ повідомила чиновника "Укрзалізниці" про підозру в держзраді

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді начальнику залізничної станції "Південнодонбаська", який, за даними слідства, у березні перейшов на бік окупантів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, у березні 2022 року начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця" перейшов на бік держави-агресора. Погодившись з пропозицією окупаційної влади РФ, він обійняв аналогічну посаду структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР", - сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час співпраці підозрюваний активно допомагає ворогові у провадженні підривної діяльності проти України.

Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якнайшвидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та Росії.

Такі дії спрямовані на подальше переправлення військової техніки та особового складу ворожої армії для проведення наступальних дій проти Збройних Сил України.

Нагадаємо, слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру у державній зраді заступника начальника Куп'янського райвідділу поліції Харківської області Наталі Шевченка