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"Укрзалізниця" з червня повертає "Прикарпатський експрес" Львів – Чернівці
Квитки можна буде придбати онлайн та в касах.
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З 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці. Про це повідомляє прес-служба компанії.
В "УЗ" розповіли, що відправлення поїзда зі Львова о 07:45, а прибуття до Чернівців о 13:25.
"Назад, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15. Потяг курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Квитки будуть доступні онлайн та в касах.
Нагадаємо, що СБУ повідомила чиновника "Укрзалізниці" про підозру в держзраді.