На модернизацию путей от границы до Львова и Ковеля под европейский стандарт требуется $75 млн

Проекты модернизации под европейский стандарт пути от границы до Львова и Ковеля, описанные в Национальной транспортной стратегии, нуждаются в более $75 млн инвестиций.

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Об этом заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань агентству "Интерфакс-Украина".

"Инвестиции на такой масштабный проект маловероятны, ведь 1 км европути – 1 млн евро плюс подвижной состав. Надо делать короткие соединения Львов, Мукачево, Черновцы и пересадку. Важно взять план действий Национальной транспортной стратегии, там прописаны проекты с мульти-модальными терминалами. Но делать европути в Киев или Одессу нереально на этом этапе", - прокомментировал Довгань.

Напомним, "Укрзалізниця" запускает еще один поезд для жителей деоккупированных населенных пунктов на севере Украины. Новый маршрут объединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском.