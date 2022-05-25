На модернізацію під європейський стандарт колії від кордону до Львова та Ковеля необхідно $75 млн

Проєкти модернізації під європейський стандарт колії від кордону до Львова та Ковеля, що описані у Національній транспортній стратегії, потребують понад $75 млн інвестицій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив ексзаступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань агентству "Інтерфакс-Україна".

"Інвестиції на такий масштабний проєкт малоймовірні, адже 1 км єврошляху – 1 млн євро плюс рухомий склад. Треба робити короткі з'єднання Львів, Мукачеве, Чернівці та пересадку. Важливо взяти план дій Національної транспортної стратегії, там прописано проєкти з мульти-модальними терміналами. Але робити євроколію до Києва чи Одеси нереально на цьому етапі", - прокоментував Довгань.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає ще один поїзд для мешканців деокупованих населених пунктів на півночі України. Новий маршрут з'єднає Суми та Чернігів з Івано-Франківськом.