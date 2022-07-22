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ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч российских оккупантов

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч российских оккупантов

По состоянию на 22 июля на 149-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 39 000 человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 22.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 39000 (+150) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1704 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 3920 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 863 (+4) ед.
  • РСЗО – 251 (+0) ед.
  • средства ПВО – 113 (+0) ед.
  • самолетов – 221 (+0) ед.
  • вертолетов – 188 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3) ед.
  • крылатые ракеты – 167 (+0)
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2803 (+22) ед.
  • специальная техника - 72 (+0)

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных .

Поскольку Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько