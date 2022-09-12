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РФ вновь ударила по Харькову. Один человек погиб, в городе пропало электроснабжение
Российские войска во второй половине дня, 12 сентября, снова нанесли ракетный удар по Харькову. Попали в дорожное покрытие Киевского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По предварительной информации, один человек погиб в результате вражеских обстрелов. Кроме того, четыре человека получили ранения.
Россияне также нанесли удар по Основянскому району города. Медики продолжают работать. Информация уточняется.
Мер Игорь Терехов добавил, что из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - написал глава города в Telegram.
Напомним, вечером 11 сентября захватчики нанесли удар по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, а также по объектам критической инфраструктуры под Харьковом, о чем сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.
Поэтому без света остались Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая области.