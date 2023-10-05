Бояться ударів ЗСУ: РФ перекинула кораблі з Севастополя в Новоросійськ, - ISW

Російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що супутникові знімки, опубліковані 1 та 3 жовтня, свідчать про те, що російські війська перекинули із Севастополя до Новоросійська не менше 10 кораблів.

Повідомляється, що окупанти перекинули на нове місце дислокації фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.

На супутникових знімках, зроблених 2 жовтня, видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен.

Як зауважують в ISW, супутникові знімки свідчать про те, що російські війська переміщують кораблі Чорноморського флоту із Севастополя на бази в російському тилу.

Однак російський аналітичний центр «Центр аналізу стратегій і технологій» 3 жовтня заявив, що переміщення кораблів Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська є звичайною справою.

Колишній офіцер ВМС Норвегії та незалежний OSINT-аналітик Торд Аре Іверсен 4 жовтня зазначив, що переміщення російських кораблів зазвичай відбувалося після українських ударів.

"Російські війська можуть тимчасово перекинути деякі судна до Новоросійська після численних ударів по Севастополю та поблизу нього, але, ймовірно, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою Чорноморського флоту", - підкреслюють аналітики.

Раніше про те, що більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська заявляла британська розвідка.

Нагадаємо, удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.