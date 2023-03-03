ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу

Экспорт зерна, транзит зерна через Польшу
Новые процедуры призваны противодействовать возможным нарушениям на таможне. Фото: пресс-служба Минагрополитики

Профильные министерства Украины и Польши достигли договоренностей об упрощении процедур при экспорте украинских зерновых и масличных культур транзитом через Польшу в другие страны.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и развития села Польши Генрик Ковальчик достигли следующих договоренностей:

  1. С 8 марта 2023 г. официальные пломбы (таможенные пломбы) будут в обязательном порядке накладываться на автомобили на таможенных пунктах на польско-украинских пограничных переходах;
  2. Пломбы будут накладываться на каждый вагон, если речь идет о железнодорожных перевозках;
  3. Официальные пломбы будут сниматься сотрудниками Национальной фискальной администрации в трех польских морских портах (Гданьск, Гдыня, Свиноуйце);
  4. Если речь идет о транзите в другие страны ЕС, то официальные пломбы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в этих странах;
  5. При транзите в порты при использовании официальных пломб, польская ветеринарная инспекция не будет проводить никаких проверок;
  6. Если будут выявлены разногласия между заявленным и фактическим местом погрузки товара, украинская сторона отстранит экспедиторов, допустивших такие разногласия, от дальнейших транспортных операций.

Что касается пломб, то запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.

"Планируем внедрить эти процедуры в ближайшие дни. И на следующей неделе транспорт поедет уже по новым правилам. Это снизит очереди на границах и сделает более комфортной торговлю между нашими странами", - добавил Сольский.

Напомним, несмотря на войну, Украина в 2022 году сохранила свое место в пятерке крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции и экспортировала более 40 млн. тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения едой сотен миллионов людей по всему миру. Выручка от экспорта этого зерна составила 9,1 млрд. долларов.

Автор:
Вита Молодан