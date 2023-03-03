Украина договорилась об упрощении процедуры транзита зерна через Польшу

Профильные министерства Украины и Польши достигли договоренностей об упрощении процедур при экспорте украинских зерновых и масличных культур транзитом через Польшу в другие страны.

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Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и развития села Польши Генрик Ковальчик достигли следующих договоренностей:

С 8 марта 2023 г. официальные пломбы (таможенные пломбы) будут в обязательном порядке накладываться на автомобили на таможенных пунктах на польско-украинских пограничных переходах; Пломбы будут накладываться на каждый вагон, если речь идет о железнодорожных перевозках; Официальные пломбы будут сниматься сотрудниками Национальной фискальной администрации в трех польских морских портах (Гданьск, Гдыня, Свиноуйце); Если речь идет о транзите в другие страны ЕС, то официальные пломбы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в этих странах; При транзите в порты при использовании официальных пломб, польская ветеринарная инспекция не будет проводить никаких проверок; Если будут выявлены разногласия между заявленным и фактическим местом погрузки товара, украинская сторона отстранит экспедиторов, допустивших такие разногласия, от дальнейших транспортных операций.

Что касается пломб, то запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.

"Планируем внедрить эти процедуры в ближайшие дни. И на следующей неделе транспорт поедет уже по новым правилам. Это снизит очереди на границах и сделает более комфортной торговлю между нашими странами", - добавил Сольский.

Напомним, несмотря на войну, Украина в 2022 году сохранила свое место в пятерке крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции и экспортировала более 40 млн. тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения едой сотен миллионов людей по всему миру. Выручка от экспорта этого зерна составила 9,1 млрд. долларов.