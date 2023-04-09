В Польше обвинили ЕС в кризисе с украинским зерном: намеренно закладывали мину под польско-украинские отношения

Экспорт зерна из Украины в Польшу будет временно приостановлен как минимум до июля из-за массовых протестов польских фермеров, а вся украинская агропродукция должна отправляться исключительно транзитом в третьи страны.

Об этом сообщил TVP Info заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

"Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам. Но переговоры нового министра сельского хозяйства Роберта Телюса с украинским коллегой доказали свою эффективность и показали, что мы способны общаться с Украиной и приостановить импорт зерна по меньшей мере до июля", - сказал замглавы МинАПК Польши.

Он напомнил, что на кризис с избытком украинского зерна не последовало ни какой реакции от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

" Я считаю – это мое мнение – что Европейская Комиссия, особенно Германия и Франция, естественно пророссийская, были заинтересованы в закладке мины под польско-украинские отношения" – добавил Ковальский.

По его словам, первым шагом должно стать польско-украинское соглашение о зерне в большом сражении, которое польское правительство сейчас ведет с Европейской Комиссией, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

"Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, она не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью", - подчеркнул Ковальский.

Он отметил, что будет разработана позиция по Европейскому Союзу, Европейской Комиссии, чтобы защитить интересы польского сельского хозяйства.

"Не может быть, чтобы французы или немцы смотрели, как истекает кровью польский фермер, чтобы, по моему мнению, разжигать такие антиукраинские настроения в Польше. Это очень плохое решение", - добавил Ковальский.

Как сообщалось, польские аграрии на протяжении последних нескольких месяцев проводили массовые акции протеста, в частности, выступая против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции. Они подчеркивали, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены в РП на зерно польских аграриев.

Под давлением фермеров правительство Польши обратилось в Еврокомиссию об отказе от нулевой пошлины на украинскую агропродукцию. Впрочем, Еврокомиссия не выполнила главное требование польских аграриев о введении пошлин на украинские товары сельскохозяйственного назначения и продлила еще на год, до 5 июня 2024 года, соглашение о беспошлинном ввозе товаров из Украины.

После этого в отставку подал предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. На его место был назначен Роберт Телус.

Он 7 апреля встретился со своим украинским коллегой Николаем Сольским и заявил, что украинская сторона предложила временно прекратить экспорт зерна в Польшу.

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