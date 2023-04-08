ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Для поддержки фермеров. Венгрия усиливает контроль за транзитом зерна из Украины

Для поддержки фермеров. Венгрия усиливает контроль за транзитом зерна из Украины
Венгрия усиливает контроль за транзитом зерна из Украины

Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками через свою территорию украинского зерна, чтобы оно действительно попадало в страны назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Еврокомиссия сказала "нет" общему восстановлению пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию и поэтому Будапешт выступает с инициативой возобновить, по крайней мере, временно пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.

"Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", – отметил министр.

Как отмечается, эти меры решили принять для преодоления рыночных трудностей, вызванных демпингом украинского зерна, и поддержки венгерских фермеров.

Напомним, ранее в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу фермеры угрожали сорвать встречу. В то же время по итогам переговоров на разных уровнях глава государства заявил, что стороны нашли, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз. Но тогда президент не разглашал детали. В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства Польши вскоре заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке.

Автор:
Нина Комащенко