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Для поддержки фермеров. Венгрия усиливает контроль за транзитом зерна из Украины
Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками через свою территорию украинского зерна, чтобы оно действительно попадало в страны назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Еврокомиссия сказала "нет" общему восстановлению пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию и поэтому Будапешт выступает с инициативой возобновить, по крайней мере, временно пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.
"Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", – отметил министр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечается, эти меры решили принять для преодоления рыночных трудностей, вызванных демпингом украинского зерна, и поддержки венгерских фермеров.
Напомним, ранее в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.
В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу фермеры угрожали сорвать встречу. В то же время по итогам переговоров на разных уровнях глава государства заявил, что стороны нашли, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз. Но тогда президент не разглашал детали. В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства Польши вскоре заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке.