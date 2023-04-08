Для підтримки фермерів. Угорщина посилює контроль за транзитом зерна з України

Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Єврокомісія сказала "ні" загальному відновленню мита на українську сільськогосподарську продукцію і тому Будапешт виступає з ініціативою відновити, принаймні тимчасово, мита та кількісні обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур.

"Крім того, країна продовжить посилювати контроль над імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним вантажам, щоб переконатися, що призначені для транзиту товари справді залишають країну", - зазначив міністр.

Як зазначається, ці заходи вирішили вжити для подолання ринкових труднощів, викликаних демпінгом українського зерна та для підтримки угорських фермерів.

Нагадаємо, раніше в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі фермери погрожували зірвати зустріч. Водночас за підсумками переговорів на різних рівнях голова держави заявив, що сторони знайшли, як вирішити питання щодо постачання українського зерна до Європейського Союзу. Але тоді президент не розголошував деталей. В свою чергу в Міністерстві сільського господарства Польщі незабаром заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку.