У Польщі звинуватили ЄС у кризі з українським зерном: навмисно закладали міну під польсько-українські відносини

Експорт зерна з України до Польщі буде тимчасово призупинено щонайменше до липня через масові протести польських фермерів, а вся українська агропродукція повинна відправлятися виключно транзитом до третіх країн.

Про це повідомив TVP Info заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський.

"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам. Але переговори нового міністра сільського господарства Роберта Телюса з українським колегою довели свою ефективність і показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт зерна щонайменше до липня, - сказав заступник глави МінАПК Польщі.

Він нагадав, що на кризу з надлишком українського зерна не було жодної реакції від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я вважаю – це моя думка – що Європейська Комісія, особливо Німеччина і Франція, яка природно проросійська, були зацікавлені у закладенні міни під польсько-українські відносини" – додав Ковальський.

За його словами, першим кроком має стати польсько-українська угода щодо зерна у великій битві, яку польський уряд зараз веде з Європейською Комісією, щоб захистити польське сільське господарство.

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - наголосив Ковальський.

Він зазначив, що буде розроблено позицію щодо Європейського Союзу, Європейської Комісії, щоб захистити інтереси польського сільського господарства.

"Не може бути, щоб французи чи німці дивилися, як стікає кров’ю польський селянин, щоб, на мою думку, розпалювати такі антиукраїнські настрої в Польщі. Це дуже погане рішення", - додав Ковальський.

Як повідомлялося, польські аграрії упродовж останніх кількох місяців проводили масові акції протесту, зокрема виступаючи проти перевезення через територію Польщі до третіх країн української агропродукції. Вони підкреслювали, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв.

Під тиском фермерів уряд Польщі звернувся до Єврокомісії про відмову від нульового мита на українську агропродукцію. Утім, Єврокомісія не виконала головну вимогу польських аграріїв про введення мита на українські товари сільськогосподарського призначення і продовжила ще на рік, до 5 червня 2024 року, угоду про безмитне ввезення товарів з України.

Після цього у відставку подав попередній міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик. На його місце було призначено Роберта Телуса.

Він 7 квітня зустрівся зі своїм українським колегою Миколою Сольським та заявив, що українська сторона запропонувала тимчасово припинити експорт зерна до Польщі.

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