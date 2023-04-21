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Категорія
Агро
Дата публікації

Через Польщу до Нідерландів вирушають перші фури з українською агропродукцією

польща, транзит
Автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль

Опівночі 21 квітня, Польща відновила транзит через свою територію української агарної продукції до інших країн ЄС морських портів. Перші автомобілі вирушать з пункту попуску “Дорогуськ” до Нідерландів опівдні.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власного кореспондента. Конвой з українськими товарами готується перетнути кордон.

“Зараз ми вже маємо сформований конвой з п’яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця”,- розповів речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь.

Відновлення транзиту через територію Польщі стало можливим ії застосовуванням додаткового контролю. Згодом ці вимоги, які висунула польська сторона, оприлюднила Державна служба України з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також УгорщинаСловаччина і Болгарія. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Він має запрацювати в ніч із 20 на 21 квітня.

Автор:
Тетяна Гойденко