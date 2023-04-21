Через Польшу в Нидерланды отправляются первые фуры с украинской агропродукцией

В полночь 21 апреля Польша возобновила транзит через свою территорию украинской агарной продукции в другие страны ЕС морских портов. Первые автомобили отправятся с пункта попуска "Дорогуск" в Нидерланды в полдень.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента. Конвой с украинскими товарами готовится пересечь границу.

“Сейчас мы уже имеем сформированный конвой из пяти грузовиков, завершается оформление документов. Эти автомобили уже прошли ветеринарный и таможенный контроль, и сейчас на них устанавливаются пломбы. Первый конвой повезет в Нидерланды кукурузу, мясо и яйца”, - рассказал представитель Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Дерусь.

Возобновление транзита через территорию Польши стало возможным и применением дополнительного контроля. Впоследствии эти требования, предъявленные польской стороной, обнародовала Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции. Он должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.