Транзит агропродукции через Польшу: озвучены новые требования

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте обнародовала новые требования транзита агропродукции через Польшу, выдвинутые польской стороной.

Об этом говорится в сообщении Укртрансбезопасности.

Таможенные органы Польши будут проводить оформление аграрной продукции, запрещенной к импорту на таможенную территорию Польши исключительно при наличии таможенной декларации:

Т1, где, как место назначения, указаны польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или другие страны ЕС;

кодов товаров сельскохозяйственной продукции (на уровне 6 цифр), а также данных по безопасности и защите, требуемых Европейским Союзом.

Таможенные органы Польши, для предупреждения попыток прекращения транзита и импорта на таможенную территорию, предпринимают следующие дополнительные меры контроля:

установка электронных пломб на транспортное средство на польской стороне;

отслеживание грузов, следующих транзитом в другие страны ЕС, посредством электронной системы SENT;

физическое сопровождение грузов от границы к польскому порту или к границе с другой страной ЕС в течение первой недели с момента возобновления транзита, с 21 по 26 апреля.

Для украинских перевозчиков опломбирование будут бесплатными, сопровождение будет бесплатным в ближайшую неделю.

Для транспортных средств, которые уже находятся на польской стороне границы, в случае если владельцы груза не желают делать реимпорт, и соответственно уплачивать НДС, необходимо будет оформить декларацию Т1 на пункте пропуска и направить груз в другие страны ЕС или польские порты.

При попытке импортировать товары в Польшу, вопреки запрету, таможенные органы могут вернуть транспорт с грузом в Украину. В таком случае перевозчик и грузоотправитель получат дополнительные расходы – уплату НДС и расходы по логистике.

Условия пересечения границы могут изменяться.

Напомним, транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает в ночь с 20 на 21 апреля. Объемы транзитные товары через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

Ранее аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.