Румыния обсуждает с Украиной ограничение импорта зерна

Главы аграрных министерств Румынии и Украины Петрэ Дэа и Николай Сольский провели онлайн-обсуждение планов Бухареста касательно торговли продовльтсвием. А 21 апреля чиновники встретятся лично. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Румынии.

"Министр Дэа направил украинской стороне просьбу быстро найти пути ограничения экспорта зерновых и масличных культур (подсолнечник, рапс) в Румынию, учитывая трудности, с которыми сталкиваются румынские фермеры", – говорится в сообщении.

При этом с сегодняшнего дня, 19 апреля, Румыния устанавливает контроль для всех агропродовольственных товаров из Украины непосредственно на таможне, а не в месте назначения. Это подразумевает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством.

Кроме того, Бухарест введет дополнительные меры безопасности (пломбирование и мониторинг) для транспорта, следующего через территорию Румынии в третьи страны.

Напомним, накануне стало известно, что правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) хочет обратиться к правительству страны с просьбой ввести временный запрет на импорт украинского зерна.

Импорт определенных украинских товаров уже решили приостановить Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. Под временный запрет попало не только зерно. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Такие шаги были сделаны после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. В частности, в Румынии протестующие выводили на улицы тракторы и другую технику.

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