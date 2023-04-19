Румунія обговорює з Україною обмеження імпорту зерна

Очільники аграрних міністерств Румунії й України Петре Даеа та Микола Сольський провели онлайн-обговорення планів Бухареста щодо торгівлі продовольством. А 21 квітня урядовці зустрінуться особисто. Про це повідомила пресслужба Міністерства сільського господарства Румунії.

"Міністр Даеа направив українській стороні прохання швидко знайти шляхи обмеження експорту зернових та олійних культур (соняшник, ріпак) до Румунії, враховуючи труднощі, з якими стикаються румунські фермери", – йдеться в повідомленні.

При цьому від сьогодні, 19 квітня, Румунія встановлює контроль для всіх агропродовольчих товарів із України безпосередньо на митниці, а не в місці призначення. Це передбачає відбір проб для перевірки відповідно до європейського законодавства.

Крім того, Бухарест запровадить додаткові заходи безпеки (пломбування та моніторинг) для транспорту, який прямує через територію Румунії до третіх країн.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD) хоче звернутися до уряду країни з проханням запровадити тимчасову заборону на імпорт українського зерна.

Імпорт певних українських товарів вже вирішили призупинити Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Такі кроки було зроблено після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Зокрема, в Румунії протестувальники виводили на вулиці трактори та іншу техніку.

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