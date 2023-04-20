Транзит агропродукції через Польшу: озвучено нові вимоги

Державна служба України з безпеки на транспорті оприлюднила нові вимоги транзиту агропродукції через Польшу, які висунула польська сторона.

Про це йдеться в повідомленні Укртрансбезпеки.

Митні органи Польщі будуть проводити оформлення аграрної продукції, що заборонена до імпорту на митну територію Польщі виключно за наявності митної декларації:

Т1, де, як місце призначення вказано польські порти Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин або інші країни ЄС;

кодів товарів сільськогосподарської продукції (на рівні 6 цифр), а також даних щодо безпеки та захисту, які вимагає Європейський Союз.

Митні органи Польщі, задля попередження спроб припинення транзиту та імпорту на митну територію, запроваджують наступні додаткові заходи контролю:

встановлення електронних пломб на транспортний засіб на польській стороні;

відстеження вантажів, які йдуть транзитом до інших країн ЄС, за допомогою електронної системи SENT;

фізичний супровід вантажів від кордону до польського порту або до кордону з іншою країною ЄС впродовж першого тижня з моменту відновлення транзиту, з 21 по 26 квітня.

Для українських перевізників опломбування будуть безкоштовними, супровід буде безкоштовним в найближчий тиждень.

Для транспортних засобів, які наразі вже знаходяться на польській стороні кордону, у випадку якщо власники вантажу не бажають робити реімпорт, та відповідно сплачувати ПДВ, необхідно буде оформити декларацію Т1 на пункті пропуску та спрямувати вантаж в інші країни ЄС чи польськи порти.

При спробі імпортувати товари до Польщі попри заборону митні органи можуть повернути транспорт з вантажем до України. В такому разі перевізник та вантажовідправник отримають додаткові витрати - сплата ПДВ та витрати на логістику.

Умови перетину кордону можуть змінюватись.

Нагадаємо, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює в ніч з 20 на 21 квітня. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

Раніше аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.