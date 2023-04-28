Забороняючи імпорт агропродукції, країни ЄС слідують за Росією, даючи їй небезпечну надію - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення низки країн Східної Європи, що входять до Європейського союзу, заборонити імпорт української сільськогосподарської продукції є "чимось схожим" на дії Росії у її намаганнях заблокувати постачання сільгосппродукції на світовий ринок.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, коментуючи проведення у п'ятницю телефонної розмови з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Окремо обговорили ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну угоду про асоціацію між Україною та ЄС, але й дає небезпечну надію Кремлю - надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами", - сказав він.

За словами Зеленського, зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі й намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, "точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже".

"Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації непростої. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами", - зазначив президент.

Зазначимо, що раніше у п'ятницю європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс оголосив, що Єврокомісія за результатами переговорів все ж досягла принципової домовленості з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо експорту української агроппродукції.

Вирішено запровадити заборону імпорту до ЄС української пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику (але не соняшникової олії, як анонсувала польська сторона) при скасуванні вказаними країнами власних односторонніх заходів. Крім того, для постраждалих європейських фермерів буде виділено пакет підтримки у 100 мільйонів євро.

При цьому Зеленський вважає, що продовження безмитного експорту української агропродукції до цих країн було б найкращим виходом, заявляючи, що ті "мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції".