В Украине уже более 1,7 млн ФЛП: какие отрасли выбирают украинские предприниматели

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано более 1,7 млн физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Больше предпринимателей работает в отраслях оптовой и розничной торговли, информационных технологий и телекоммуникаций, а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Госстатистики.

Что известно о ФЛП в Украине

На 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано 1 млн 703 тыс. физических лиц-предпринимателей, что на 75 тыс. больше по сравнению с аналогичной датой 2024 года (1 млн 628 тыс.).

Больше всего предпринимателей работает в Киеве — 244 тыс, а Днепропетровская и Харьковская области занимают второе и третье место с показателями 140 тыс. и 128 тыс. соответственно.

Это распределение осталось неизменным по сравнению с прошлым годом.

По видам экономической деятельности и больше всего ФЛП зарегистрировано в следующих сферах:

Оптовая и розничная торговля – 655 тыс. Информация и телекоммуникации – 258 тыс. Профессиональная, научная и техническая деятельность — 137 тыс.

Напомним, на 1 марта 2025 года доля физических лиц-предпринимателей в структуре всех вкладчиков банковской системы составила 3,2%. При этом их доля в структуре суммы вкладов достигла 10,8%, а общая сумма средств на счетах ФЛП достигла 150,4 млрд грн.