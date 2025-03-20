Бізнес за кордоном: як і де краще відкрити свою справу у 2025 році

Ще до повномасштабного вторгнення українські підприємці охоче відкривали бізнеси за кордоном. А з напливом біженців з України відкритих підприємств побільшало. Зрештою, бізнес-клімат в Європі має чимало переваг: стабільна економіка та валюта, пільгове оподаткування, державна підтримка та гарантії тощо.

В цьому матеріалі ми розглянемо, як відкрити свій бізнес в країнах Європи та які нюанси потрібно враховувати, щоб побудувати успішне підприємство за кордоном.

Особливості ведення бізнесу за кордоном: Переваги та виклики

На відміну від бізнес-культури в Україні, де все орієнтовано на великий капітал, економіка тих самих європейських країн орієнтована на малий та середній бізнеси, тому їх частка становить 80% від ВВП в деяких країнах.

Ось чому вихід на міжнародний ринок стане перспективним та важливим кроком для компаній, які прагнуть розширити свою діяльність і залучити нових клієнтів. До того ж багато розвинених країн пропонують оптимальні умови ведення підприємницької діяльності та кредитування, наприклад. Однак ведення своєї справи за кордоном передбачає не тільки нові можливості, але й певні труднощі, які важливо врахувати, перед тим, як почати свій бізнес.

Переваги виходу на закордонний ринок

Дослідження підтверджують, що такий крок робить роботу значно ефективнішою. До того ж компанії, які займаються експортом, зазвичай пропонують вищий рівень заробітної плати та більше інвестують у розвиток.

Підприємці, що наважилися відкрити свій бізнес за кордоном швидше за конкурентів запроваджують передові бізнес-підходи. Вони більш відкриті для інноваційних ідей, сучасних методів управління та дієвих маркетингових стратегій.

Розширення бази клієнтів

Це особливо вигідно для бізнесів, які досягли насичення на ринку рідної країни. Крім того, вихід бізнесу на міжнародний ринок і відкриття філій нерідко стає першим кроком до масштабування через франшизу.

Яскравий приклад – Nova Poshta, яка почала відкривати філії в інших країнах, після того, як досягла насичення на місцевому.

Триваліший попит та сезонні переваги

Розширення бізнесу за кордон може компенсувати спад попиту на внутрішньому ринку, за рахунок пропозиції своїх товарів на ринках, де попит росте.

Коли економічна ситуація в Україні змінилася, а внутрішній попит на IT-послуги скорочувався, багато компаній швидко переорієнтувалися на зарубіжних клієнтів. Це дозволило їм не тільки зберегти дохід, а й значно масштабувати бізнес. Наприклад, SoftServe, EPAM, Ciklum, NIX.

Стабільність і зростання

Закономірно, що багато підприємців замислюються, як відкрити свій бізнес за кордоном на фоні економічних коливань у своїй країні. Адже іноземні ринки можуть забезпечити стабільне зростання, в той час, як рідне бізнес-середовище знаходиться в турбулентності.

Це одна з причин, чому загалом, за 2022–2023 роки, українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи, за даними Forbes.

Інновації та нові бізнес-моделі

Вихід на міжнародний ринок стимулює компанії до пошуку нових підходів, впровадження сучасних технологій та адаптації своїх послуг і продуктів до специфіки місцевих ринків.

Наприклад, агрохолдинг MHP (бренд «Наша Ряба») успішно вийшов на міжнародні ринки, зокрема до Європи та на Близький Схід. Компанія адаптувала свої виробничі процеси до європейських стандартів якості, а також впровадила новітні технології у процесах перероблювання м’яса,

Труднощі ведення бізнесу за кордоном

При всіх можливостях та перевагах відкриття бізнесу за кордоном, українські підприємці і не тільки стикаються і з певними підводними каменями, через які не всі витримують конкуренцію.

Мовний і культурний бар'єр

Відсутність володіння мовою може ускладнити комунікацію з клієнтами та партнерами. Для вирішення такої проблеми доведеться найняти двомовних співробітників або використовувати послуги професійних перекладачів.

Крім того, перед тим, як почати свій бізнес, потрібно враховувати культурні особливості, щоб адаптувати маркетингові стратегії та продукцію.

Дотримання місцевих норм і стандартів

Місцеві закони, податкова система та правила комерційної діяльності, можуть значно відрізнятися від національних стандартів. Ба більше: різні країни ЄС мають різні підходи та стандарти до ведення підприємницької діяльності.

Підготовка до виходу на новий ринок вимагає ретельного вивчення нормативних актів, що можуть бути дуже специфічними в кожній країні.

Ускладнення з пакуванням і етикеткою товарів

У багатьох країнах існують суворі вимоги до пакування продукції. Наприклад, в Європейському Союзі для деяких товарів можуть вимагатися інструкції кількома мовами.

Наприклад, для продуктів харчування потрібно зазначати склад кількома мовами, щоб споживачі могли зрозуміти, що вони купують.

Встановлення довіри та брендингу

Завоювати довіру місцевих споживачів може бути складно, особливо якщо на ринку вже існують сильні конкуренти. Це вимагає стратегічного підходу до маркетингу, адаптації до місцевих умов та культурних особливостей, щоб споживачі могли відчути, що їм дійсно важлива пропозиція бренду.

Вибір найкращих країн для ведення бізнесу

Перед тим, як почати свій бізнес за кордоном, варто ретельно обрати країну в якій почнете вести закордонну діяльність. Серед українських підприємців найбільш популярними виявилися дев’ять основних напрямків.

Болгарія : Реєстрація компанії займає кілька днів, мінімальний статутний капітал становить 2 лева (менше 1 євро). Корпоративний податок складає 10%, що є одним з найнижчих в ЄС. Польща : Реєстрація компанії можлива через онлайн-платформу, що спрощує процес. Корпоративний податок становить 19%, але для малих підприємств з річним доходом до 2 млн євро застосовується ставка 9%. Естонія : Відомий своєю електронною системою e-Residency, яка дозволяє дистанційно реєструвати та керувати компанією. Корпоративний податок на нерозподілений прибуток становить 20%. Латвія : Реєстрація компанії займає близько 1-2 тижнів. Корпоративний податок складає 20%, але для малих підприємств з річним доходом до 100 000 євро застосовується ставка 9%. Литва : Реєстрація компанії займає 1-2 тижні. Корпоративний податок становить 15%, але для малих підприємств з річним доходом до 300 000 євро застосовується ставка 5%. Чехія : Реєстрація компанії займає 2-3 тижні. Корпоративний податок складає 19%. Словаччина : Реєстрація компанії займає близько 1 місяця. Корпоративний податок становить 21%. Угорщина : Реєстрація компанії займає близько 1 місяця. Корпоративний податок складає 9%, що є найнижчим в ЄС. Румунія : Реєстрація компанії займає до 2 тижнів. Корпоративний податок становить 16%, але для мікропідприємств з річним доходом до 1 млн євро застосовується ставка 1%.

Зверніть увагу, що умови реєстрації та податкові ставки можуть змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах відповідних державних органів.

Відкрити філію або представництво?

Часто українські підприємці розширюють свої бізнеси через відкриття філій або представництва

Філія – це підрозділ компанії, який має всі функції юридичної особи. Вона може займатися різними видами діяльності, включаючи виробництво, фінансову та іншу діяльність, яка зазначена в установчих документах.

Філія може мати окремий банківський рахунок, власне керівництво та інші атрибути, що надають їй більшу автономію. Створення філії дозволяє компанії зберегти своє ім’я та репутацію, що може позитивно вплинути на довіру клієнтів і партнерів у новому регіоні.

Представництво, своєю чергою, має обмежені функції: його основне завдання – представлення інтересів компанії в іншій країні, без можливості здійснювати комерційну діяльність. Представництво діє за довіреністю та виконує лише захисні або консалтингові функції.

Так чи інакше, для відкриття представництва або філі передбачає декілька основних кроків:

вибрати директора;

визначити юридичну адресу;

зробити зміни в податкових органах;

підготувати необхідні документи (статут, довіреність тощо).

Підприємства, що вже мають ліцензії для певної діяльності, можуть поширювати їх на свої філії за кордоном. Це значно спрощує процес виходу на нові ринки.

Таким чином, відкриття бізнесу за кордоном може бути надзвичайно вигідним для компаній, які хочуть розширити свою діяльність і забезпечити стійке зростання.