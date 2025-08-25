22% неработающих украинцев в Польше рискуют остаться без помощи

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинцев без работы может иметь серьезные последствия для 22% беженцев, не имеющих официального трудоустройства. Больше всего от этого пострадают наиболее уязвимые группы украинцев, для которых социальная и медицинская защита жизненно необходима.

Об этом Delo.ua сообщили в Gremi Personal.

Ветирование закона о помощи украинцам

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону о помощи украинцам, покинувшим страну из-за войны. Он заявил, что доступ к польской системе здравоохранения должны иметь только украинцы, которые работают и активно участвуют в жизни страны.

Навроцкий подчеркнул, что не подпишет новую редакцию закона, пока эти положения не будут изменены. В настоящее время действующие нормы действительны только до 30 сентября 2025 года.

"Господин президент очень удивил, ведь во время предвыборной кампании он ничего не упоминал о том, что выступает против помощи украинцам", - комментирует ситуацию Юрий Григоренко, директор аналитического центра Gremi Personal.

По данным аналитического центра, по состоянию на 30 июня 2025 г. в Польше под временной защитой (статус UKR) находилось 992 505 украинцев — это около 23% всех лиц в ЕС с таким статусом.

Из них 78% уже трудоустроены, тогда как остальные 22% экономически неактивных украинцев могут больше всего пострадать от ветирования закона.

Президентское решение, по мнению аналитиков, создает крайне рисковую ситуацию для наименее защищенных украинцев, временно не работающих, но нуждающихся в базовой социальной защите. Речь идет, в частности, о матерях с детьми, чьи мужчины остались в Украине, а значит, у них нет возможности пользоваться страховкой и получать полноценную медицинскую помощь. Именно эта категория беженцев может больше пострадать от предложенных изменений.

В то же время отмечается, что на 2025 год более 800 тысяч украинцев официально платят взносы в ZUS — это около двух третей всех иностранных работников в Польше. Тем не менее, тема их вклада в экономику страны часто остается без внимания.

Аналитики также надеются, что в ближайшие месяцы закон о помощи украинцам все же будет принят, ведь этого требует Европейский Союз.

"Ни работодатели, которые нанимают украинцев, ни сами граждане не готовы к возвращению, и этот закон принципиально ничего не изменит в их ситуации. В то же время отсутствие медицинской защиты для и без того уязвимой группы украинских граждан только ухудшит их положение", — отмечает Григоренко.

В Польше нелегальная занятость среди иностранцев сохраняется, но уже не в таких масштабах, как раньше — новые правила фактически сделали невозможным работу "в тени".

В то же время отмена спецзакона с 1 октября может повлечь за собой хаос: сотни тысяч украинцев не успеют легализовать пребывание по старым нормам, что станет серьезным ударом по рынку труда и экономике Польши. Эксперты предупреждают, что инициатива президента может ослабить чувство безопасности даже среди работающих украинцев и спровоцировать их к переезду в другие страны или возвращению в Украину.

Напомним, в июне 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в Польше, выросло на 5,6 тысячи, достигнув 992,5 тысячи человек. Такой рост является самым высоким месячным показателем (+0,6% в месяц) в Евросоюзе.