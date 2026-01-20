Европарламент нашел способ дать Украине 90 млрд евро без Венгрии и Словакии

Европейский парламент утвердил применение ускоренного регламента по рассмотрению финансового инструмента поддержки Украины. Это решение обеспечивает возможность финального голосования в ближайший пленарный период.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Общественное.

Речь идет о кредите на 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет общих заимствований ЕС на рынках капитала и будет гарантироваться "резервом" бюджета Евросоюза.

Как отмечается, депутаты Европарламента решили ускорить работу над сопроводительным предложением по внесению изменений в механизм помощи Украине и над решением Совета ЕС применить процедуру усиленного сотрудничества.

Это позволит 24 странам-союзницам предоставить кредит Киеву в обход позиции Чехии, Венгрии и Словакии, которые остаются за пределами этой инициативы.

Следующее заседание Европарламента ожидается 21 января.

Помощь Украине в 90 млрд евро

Напомним, 19 декабря 2025 года лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

14 января 2026 года Европейская Комиссия официально представила законодательную базу для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро. Пакет инициатив рассчитан на 2026-2027 годы и направлен на стабилизацию бюджета и поддержку военного потенциала страны.