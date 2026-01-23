Допомога енергосистемі: Єврокомісія спрямувала понад 400 аварійних генераторів українським службам

Єврокомісія надала Україні 447 генераторів вартістю 3,7 млн євро. Обладнання використовуватимуть для аварійного живлення лікарень, водоканалів та інших критично важливих служб.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

"Понад мільйон українців залишилися без електроенергії, води та опалення за мінусових температур після невпинних російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - зазначили в Єврокомісії.

Партія з 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро має стабілізувати роботу лікарень і комунальних служб, які залишилися без живлення внаслідок ударів по інфраструктурі.

Відповідно до інформації Єврокомісії, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС направив до України близько 10 тис генераторів через Механізм цивільного захисту ("UCPM").

"Напередодні цієї зими Комісія також завершила переміщення повноцінної теплоелектростанції, подарованої Литвою, – найбільшу скоординовану логістичну операцію в історії Механізму – для відновлення критичної потужності української мережі", - наголошується в повідомленні.

Також 90 генераторів вирушили зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи. Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.