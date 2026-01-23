Запланована подія 2

Допомога енергосистемі: Єврокомісія спрямувала понад 400 аварійних генераторів українським службам

генератор
Єврокомісія надала понад 400 потужних генераторів. Фото: European Union, 2026

Єврокомісія надала Україні 447 генераторів вартістю 3,7 млн євро. Обладнання використовуватимуть для аварійного живлення лікарень, водоканалів та інших критично важливих служб.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

"Понад мільйон українців залишилися без електроенергії, води та опалення за мінусових температур після невпинних російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - зазначили в Єврокомісії. 

Партія з 447 генераторів загальною вартістю 3,7 млн євро має стабілізувати роботу лікарень і комунальних служб, які залишилися без живлення внаслідок ударів по інфраструктурі.

Відповідно до інформації Єврокомісії, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС направив до України близько 10 тис генераторів через Механізм цивільного захисту ("UCPM").

"Напередодні цієї зими Комісія також завершила переміщення повноцінної теплоелектростанції, подарованої Литвою, – найбільшу скоординовану логістичну операцію в історії Механізму – для відновлення критичної потужності української мережі", - наголошується в повідомленні.

Також 90 генераторів вирушили  зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи. Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.

Автор:
Тетяна Бесараб