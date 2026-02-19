Ядерна співпраця та 71 млн євро гранту: Франція оголосила про новий пакет підтримки України

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку в розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на відновлення енергетичного сектору. Окрім фінансової допомоги, сторони підписали стратегічний меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Домовленості було досягнути під час зустрічі міністра енергетики України Дениса Шмигаля з міністром економіки та енергетики Франції Роланом Лескюром.

Ці кошти стануть інструментом для рамкового відновлення та модернізації критичної інфраструктури України.

Крім того був підписаний документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

"Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України. Щиро вдячний французьким партнерам за підтримку", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна отримала вже понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів.

Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Додадково 150 генераторів надійдуть до України протягом лютого 2026 року.

Нагадаємо, що Єврокомісія надала Україні 447 генераторів вартістю 3,7 млн євро. Обладнання використовуватимуть для аварійного живлення лікарень, водоканалів та інших критично важливих служб.

Також 90 генераторів вирушили зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи. Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.