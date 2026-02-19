Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ядерна співпраця та 71 млн євро гранту: Франція оголосила про новий пакет підтримки України

Денис Шмигаль та Ролан Лескюр
Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів та промисловості, енергетики Франції Ролан Лескюр / Міненерго

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку в розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на відновлення енергетичного сектору. Окрім фінансової допомоги, сторони підписали стратегічний меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Домовленості було досягнути під час зустрічі міністра енергетики України Дениса Шмигаля з міністром економіки та енергетики Франції Роланом Лескюром.

Ці кошти стануть інструментом для рамкового відновлення та модернізації критичної інфраструктури України.  

Крім того був підписаний документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

"Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України. Щиро вдячний французьким партнерам за підтримку", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна отримала вже понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів.

Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Додадково 150 генераторів надійдуть до України протягом лютого 2026 року.  

Нагадаємо, що Єврокомісія надала Україні 447 генераторів вартістю 3,7 млн євро. Обладнання використовуватимуть для аварійного живлення лікарень, водоканалів та інших критично важливих служб.

Також 90 генераторів вирушили  зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи. Загалом Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.

Автор:
Тетяна Бесараб