Франция предоставит Украине 71 млн евро на энергетику: детали новой помощи

Денис Шмигаль и Николя Форисье / Минэнерго

Франция передаст Украине 150 генераторов уже в феврале, а также финансовый пакет в размере 71 млн. евро в поддержку энергосектора в течение 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Глава Минэнерго провел встречу с министром-делегатом по внешней торговле и инвестиционной привлекательности при Министерстве Европы и иностранных дел Французской Республики Николя Форисье.

Шмигаль проинформировал французскую сторону о текущем состоянии системы после обстрелов и наметил три главных приоритета Украины: восстановление, устойчивость и модернизация энергетической инфраструктуры.

"Франция - один из ключевых стратегических партнеров Украины в энергетическом секторе", - подчеркнул министр.

Франция ранее привлекла 30 млрд. евро энергетической помощи в рамках макрофинансовой поддержки ЕС.

В Украине уже работают по восстановлению энергосистемы 46 грузов генераторов, трансформаторов и аварийного оборудования.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.

Автор:
Татьяна Бессараб