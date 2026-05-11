ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, щоб посилити тиск і наблизити мир уже влітку: які обмеження

Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на Кремль і наблизити мир уже влітку. До нього планують додати обмеження проти банків, релігійних діячів, «тіньового флоту» РФ та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, 21-й пакет санкцій проти РФ готують на кінець червня або початок липня 2026 року, і головною його ціллю буде російський «тіньовий флот». Нові обмеження також будуть спрямовані проти російських банків, фінансових установ та військово-промислових компаній, фірм, які торгують вкраденим з окупованих територій України зерном.

Посадовці Євросоюзу також планують включити до нового пакета ті санкції, які раніше блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це стосується, зокрема, членів російської православної церкви та її очільника — патріарха Кирила, який є близьким соратником лідера РФ Володимира Путіна.

ЄС також може відновити рішення заборонити морське обслуговування російських суден, яке раніше блокували Греція та Мальта.

«Після угорських виборів з’явився новий імпульс. Ми повинні переглянути обмеження, над якими працювали раніше, але також ми повинні розробляти новий пакет санкції», — сказала журналістам голова європейської дипломатії Кая Каллас після зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі.

Крім того, незабаром ЄС запровадить санкції проти понад двох десятків росіян, причетних до викрадення українських дітей.

Посадовці ЄС зазначили, що економіка Росії зараз у «найгіршому від початку війни» стані, тому «це можливість її дотиснути».

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

23 квітня ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

До нього внесли шість китайських компаній, а також дев'ять з ОАЕ, дві узбецькі та по одній з Киргизстану, Казахстану та Ірану. Усі вони підпадають під заморожування активів. Крім цього, забороняється надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Це перший випадок, коли обмеження ЄС торкнулися китайських структур. Під санкції потрапили компанії, які підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та компонентів для ВПК.

Натомість Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.