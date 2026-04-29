Президент ввел в действие санкции против 23 танкеров российского теневого флота: список судов
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 23 судов, входящих в состав российского теневого флота. Эти танкеры используются для экспорта российских нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, которые и дальше покупают нефть в России. В частности, два судна обеспечивают перевалку из танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для дальнейшей транспортировки по морю", — говорится в сообщении.
Отдельные танкеры выполняют функцию логистических хабов для российской компании "Газпром Нефть".
Суда были зарегистрированы под флагами 12 государств:
- Панама (7);
- Барбадос (4);
- Палау (3);
- РФ(2);
- Маршалловы Острова (1);
- кладовые (1);
- Гайана (1);
- Сент-Винсент и Гренадины (1);
- Антигуа и Барбуда (1);
- Мадагаскар (1);
Мозамбик (1).
В отношении 5 из этих танкеров уже действовали санкции США.
Согласно решению СНБО под санкции попали следующие суда:
- Scaler;
- Reneez;
- Balu 6;
- Ionian Sailor;
- Kiroho;
- Stormbringer;
- Olympic Fighter;
- Swift Galaxy;
- Warrior Spirit;
- Wind;
- Zhen Zhu;
- Seazen;
- Dove;
- Nikolay Gamayunow;
- He Bo;
- Migjorn;
- Searun;
- Tiger Wings;
- Marven;
- Seadar;
- Toa Payoh;
- Umba;
- Лотта.
Украина инициирует работу с международными партнерами по синхронизации этих санкций в рамках других юрисдикций.
Напомним, 29 апреля Офис генпрокурора обратился в правоохранительные органы Израиля с запросом об аресте российского судна. Panormitis , перевезшее в Хайфу украденное украинское зерно. По данным следствия, продукция была угнана с временно оккупированных территорий Украины и загружена после перевалки с другого судна.