Президент ввел в действие санкции против 23 танкеров российского теневого флота: список судов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 23 судов, входящих в состав российского теневого флота. Эти танкеры используются для экспорта российских нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, которые и дальше покупают нефть в России. В частности, два судна обеспечивают перевалку из танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для дальнейшей транспортировки по морю", — говорится в сообщении.

Отдельные танкеры выполняют функцию логистических хабов для российской компании "Газпром Нефть".

Суда были зарегистрированы под флагами 12 государств:

Панама (7);

Барбадос (4);

Палау (3);

РФ(2);

Маршалловы Острова (1);

Гайана (1);

Сент-Винсент и Гренадины (1);

Антигуа и Барбуда (1);

Мадагаскар (1);

Мозамбик (1).



В отношении 5 из этих танкеров уже действовали санкции США.

Согласно решению СНБО под санкции попали следующие суда:

Scaler;

Reneez;

Balu 6;

Ionian Sailor;

Kiroho;

Stormbringer;

Olympic Fighter;

Swift Galaxy;

Warrior Spirit;

Wind;

Zhen Zhu;

Seazen;

Dove;

Nikolay Gamayunow;

He Bo;

Migjorn;

Searun;

Tiger Wings;

Marven;

Seadar;

Toa Payoh;

Umba;

Лотта.

Украина инициирует работу с международными партнерами по синхронизации этих санкций в рамках других юрисдикций.

Напомним, 29 апреля Офис генпрокурора обратился в правоохранительные органы Израиля с запросом об аресте российского судна. Panormitis , перевезшее в Хайфу украденное украинское зерно. По данным следствия, продукция была угнана с временно оккупированных территорий Украины и загружена после перевалки с другого судна.

