Президент ввел в действие санкции против 23 танкеров российского теневого флота: список судов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 23 судов, входящих в состав российского теневого флота. Эти танкеры используются для экспорта российских нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, которые и дальше покупают нефть в России. В частности, два судна обеспечивают перевалку из танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для дальнейшей транспортировки по морю", — говорится в сообщении.

Отдельные танкеры выполняют функцию логистических хабов для российской компании "Газпром Нефть".

Суда были зарегистрированы под флагами 12 государств:

  • Панама (7);
  • Барбадос (4);
  • Палау (3);
  • РФ(2);
  • Маршалловы Острова (1);
  • кладовые (1);
  • Гайана (1); 
  • Сент-Винсент и Гренадины (1); 
  • Антигуа и Барбуда (1); 
  • Мадагаскар (1); 
  • Мозамбик (1).

В отношении 5 из этих танкеров уже действовали санкции США.

Согласно решению СНБО под санкции попали следующие суда:

  • Scaler;
  • Reneez;
  • Balu 6;
  • Ionian Sailor;
  • Kiroho;
  • Stormbringer;
  • Olympic Fighter;
  • Swift Galaxy;
  • Warrior Spirit;
  • Wind;
  • Zhen Zhu;
  • Seazen;
  • Dove;
  • Nikolay Gamayunow;
  • He Bo;
  • Migjorn;
  • Searun;
  • Tiger Wings;
  • Marven;
  • Seadar;
  • Toa Payoh;
  • Umba;
  • Лотта.

Украина инициирует работу с международными партнерами по синхронизации этих санкций в рамках других юрисдикций.

Напомним, 29 апреля Офис генпрокурора обратился в правоохранительные органы Израиля с запросом об аресте российского судна. Panormitis , перевезшее в Хайфу украденное украинское зерно. По данным следствия, продукция была угнана с временно оккупированных территорий Украины и загружена после перевалки с другого судна.

Автор:
Татьяна Ковальчук