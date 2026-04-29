Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дело об украденном зерне: Украина обратилась к Израилю с запросом об аресте российского судна

судно PANORMITIS
Судно PANORMITIS/Фото: vesselfinder

Офис Генерального прокурора обратился в правоохранительные органы Израиля с запросом о предоставлении международной правовой помощи. Украина требует наложить арест на морское судно "Панорамитис" (Panormitis) и груз находящегося на борту зерна. По данным следствия, продукция была угнана с временно оккупированных территорий Украины и загружена после перевалки с другого судна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Украина просит израильскую сторону провести обыск, изъять грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа. Следователи СБУ задокументировали факты незаконной меры этого судна в закрытые порты Украины, что является грубым нарушением национального законодательства и международного морского права. В настоящее время судно направляется в порт Хайфа.

Досудебное расследование дела осуществляет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Как отмечают в ведомстве, Украина продолжает системно идентифицировать суда-нарушители для привлечения причастных к ответственности.

Как отмечает Кравченко, с начала полномасштабного вторжения РФ с оккупированных территорий было незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции, стоимость которой превышает 20 млрд грн.

Предыстория

26 апреля израильское издание Haaretz сообщило, что судно Panormitis , которое, по ее данным, перевозило зерно с оккупированных территорий Украины, ожидало разрешения на причаливание в Хайфе. По данным журналистов, в этом году в Израиле уже были разгружены четыре партии зерна с оккупированной территории Украины.

На инцидент отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига: "Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы в очередной раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и на похищение зерна.

Дипломат подчеркнул, что дружеские украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна их взрывать. МИД Украины официально уже вызвал израильского посла, чтобы вручить ноту протеста и требовать ответных действий.

Ранее сообщалось, что Египет больше не будет принимать зерно, экспортируемое Россией из временно оккупированных территорий Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук