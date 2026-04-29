Президент увів у дію санкції проти 23 танкерів російського тіньового флоту: перелік суден

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 23 суден, що входять до складу російського тіньового флоту. Ці танкери використовуються для експорту російських нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

"Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії. Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем", — йдеться у повідомленні.

Окремі танкери виконують функцію логістичних хабів для російської компанії "Газпром Нафта".

Судна були зареєстровані під прапорами 12 держав:

Панама (7);

Барбадос (4);

Палау (3);

РФ (2);

Маршаллові Острови (1);

Комори (1);

Гаяна (1);

Сент-Вінсент і Гренадіни (1);

Антигуа і Барбуда (1);

Мадагаскар (1);

Мозамбік (1).



Відносно 5 із цих танкерів уже діяли санкції США.

Згідно з рішенням РНБО під санкції потрапили наступні судна:

Scaler;

Reneez;

Balu 6;

Ionian Sailor;

Kiroho;

Stormbringer;

Olympic Fighter;

Swift Galaxy;

Warrior Spirit;

Wind;

Zhen Zhu;

Seazen;

Dove;

Nikolay Gamayunov;

He Bo;

Migjorn;

Searun;

Tiger Wings;

Marven;

Seadar;

Toa Payoh;

Umba;

Lotta.

Україна ініціює роботу з міжнародними партнерами для синхронізації цих санкцій у межах інших юрисдикцій.

Нагадаємо,29 квітня Офіс генпрокурора звернувся до правоохоронних органів Ізраїлю із запитом про арешт російського судна Panormitis, яке перевезло до Хайфи вкрадене українське зерно. За даними слідства, продукція була викрадена з тимчасово окупованих територій України та завантажена після перевалки з іншого судна.

