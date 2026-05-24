Зеленский ввел новые санкции против военных РФ и "теневого флота"

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о новом пакете санкций против России. Под ограничения попали российские военнослужащие, причастные к атакам на украинские города, а также суда так называемого "теневого флота".

Первый пакет санкций касается 127 военных РФ, которые украинская сторона связывает с массированными ударами по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам Украины.

Среди эпизодов, в связи с которыми были введены санкции, называются удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года, атака на многоэтажный дом в Тернополе в ноябре 2025 года, удар по селу Гроза на Харьковщине, ракетные атаки на Сумы и Чернигов, а также бомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Второй пакет ограничений охватывает 29 гражданских торговых судов. По данным украинской стороны, эти суда используются россией для перевозки вооружения, боеприпасов, военной техники и личного состава.

Указ №427/2026 вступает в силу дня его официального опубликования. Кабинет Министров, Служба безопасности Украины, Национальный банк и другие органы должны обеспечить исполнение и мониторинг санкций.

Также Министерство иностранных дел должно информировать международных партнеров Украины и инициировать введение аналогичных санкций со стороны других государств.

Ранее Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении санкций, в которых истекает срок действия.

Татьяна Гойденко