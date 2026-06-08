Россия торжественно объявила о запуске сети 5G, но есть нюанс

В России объявили о запуске общедоступной сети мобильной связи 5G уже этим летом, однако сделать это хотят на необычных частотах, которые не поддерживаются на многих телефонах россиян.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Службе внешней разведки.

5G в РФ

В ведомстве напоминают, что США и Китай используют эту технологию еще с 2019 года. То есть, пока ведущие государства мира семь лет развивали 5G и готовились к следующим этапам цифровой эволюции, Россия лишь дошла до стадии "возможно, скоро запустим".

Планируется, что к концу 2026 года 5G может появиться уже в четырех городах-миллионниках в РФ.

В разведке отмечают, что российские власти планируют запускать связь 5G не на привычных для европейских стран частотах в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а на "экзотических" частотах - 4,63-4,99 ГГц или на диапазоне n79. Но такие частоты не поддерживают многие телефоны россиян, поэтому для использования мобильной связи 5G им придется менять гаджеты.

Так как привычным для пользователей диапазоном связи пользуются российские силовые структуры, обычным гражданам придется использовать более высокие.

Кроме того, по данным разведки, у российских операторов связи нет достаточного оборудования для работы в новом диапазоне.

"Вывод прост: когда весь мир уже давно ездит по автобану 5G, Россия все еще пытается завести двигатель, ищет запчасти и убеждает всех вокруг, что именно такой вид и имеет путь к технологическому лидерству", — заключают в разведке.

Технология 5G

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.



