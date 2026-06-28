Польша требует защиты от украинской молочной продукции, но наращивает продажи сыров в Украине

В мае 2026 г. импорт молочных продуктов в Украину вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а наибольшую долю поставок сформировали сыры. На этом фоне Украина стала одним из ключевых направлений сбыта польской сырной продукции, несмотря на дискуссии по защите рынка ЕС от украинского аграрного импорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

В мае Украина импортировала 7,92 тыс. тонн молочных продуктов, что на 41% больше, чем в апреле и на 57% больше, чем в мае 2025 года. По итогам января-мая объем импорта составил 30,49 тыс. тонн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Наибольшую долю импорта – 61% – составляют сыры. Рост их поставок увеличивает конкуренцию на внутреннем рынке и создает дополнительное давление на украинских производителей.

Аналитики отмечают, что увеличение импорта сыров сдерживает спрос на продукцию отечественных сыроделов и влияет на закупочные цены. Украина стала одним из ключевых рынков сбыта польских сыров, хотя польская сторона параллельно настаивает на введении механизмов защиты европейского рынка от украинской молочной продукции.

В отрасли считают, что для поддержки внутреннего производства необходимы инструменты защиты от неконтролируемого импорта молочной продукции, а также меры по противодействию недобросовестным торговым практикам в розничной торговле.

Среди возможных шагов называют расширение государственных закупок украинской молочной продукции, в частности для нужд сектора безопасности и обороны.

Кроме того, Польша требует защиты для своих фермеров в случае вступления Украины в ЕС.