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НБУ предлагает изменить правила раскрытия банковской и финансовой тайны
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок раскрытия банковской тайны, тайны предоставлятелей платежных услуг, финансовой и страховой тайны.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Предложенные изменения должны привести действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и унифицировать порядок получения содержащим тайну Национальным банком информации от поднадзорных учреждений.
В частности, проект предусматривает внесение изменений в:
- Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны;
- Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;
- Положение о тайне финансовой услуги;
- Положение о тайне страхования.
Среди ключевых нововведений – определение порядка предоставления банками информации о сроке действия депозитов и видах счетов юридических лиц, физических лиц и физических лиц-предпринимателей по запросам органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.
Также НБУ предлагает исключить норму, которая ограничивала предоставление поднадзорными учреждениями содержащей тайну информации только во время инспекционных или выездных проверок и безвыездного надзора. Это позволит регулятору получать необходимые сведения для выполнения своих функций независимо от формата надзорных мероприятий.
Также НБУ готовит проект изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытие тайны поставщика платежных услуг. Изменения касаются, прежде всего, клиентов небанковских платежных учреждений.