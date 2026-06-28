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НБУ предлагает изменить правила раскрытия банковской и финансовой тайны

НБУ
НБУ обновляет правила раскрытия банковской тайны / Depositphotos

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок раскрытия банковской тайны, тайны предоставлятелей платежных услуг, финансовой и страховой тайны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Предложенные изменения должны привести действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и унифицировать порядок получения содержащим тайну Национальным банком информации от поднадзорных учреждений.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в:

  • Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны;
  • Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;
  • Положение о тайне финансовой услуги;
  • Положение о тайне страхования.

Среди ключевых нововведений – определение порядка предоставления банками информации о сроке действия депозитов и видах счетов юридических лиц, физических лиц и физических лиц-предпринимателей по запросам органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей.

Также НБУ предлагает исключить норму, которая ограничивала предоставление поднадзорными учреждениями содержащей тайну информации только во время инспекционных или выездных проверок и безвыездного надзора. Это позволит регулятору получать необходимые сведения для выполнения своих функций независимо от формата надзорных мероприятий.

Также НБУ готовит проект изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытие тайны поставщика платежных услуг.   Изменения касаются, прежде всего, клиентов небанковских платежных учреждений.

Автор:
Татьяна Гойденко