НБУ предлагает цифровизировать порядок работы с банковской тайной

Национальный банк Украины предложил усовершенствовать порядок хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, предусмотрев возможность для владельцев такой информации подписывать запросы и разрешения усовершенствованной электронной подписью с квалифицированным сертификатом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения должны обеспечить единый подход к определению перечня электронных подписей, которые могут использоваться для подписания электронных документов, а также способствовать внедрению концепции "paperless" – отказа от бумажных носителей.

При этом не меняется ни перечень лиц, имеющих право на получение банковской тайны, ни объем информации, составляющей банковскую тайну, и может быть получен такими лицами в соответствии с законом.

По предложению НБУ, письменные запросы и разрешения физических и юридических лиц-клиентов, владельцев информации, составляющей банковскую тайну, смогут подписываться в электронной форме, включая усовершенствованную электронную подпись, созданную по требованиям Положения об использовании электронной подписи и электронной печати 2 172.

Другие лица, определенные законодательством, будут получать доступ к информации как в бумажном, так и в электронном виде. Также предусмотрено, что частные исполнители смогут подавать в банки запросы на получение информации с использованием квалифицированной электронной подписи.

В целях внедрения этих изменений Национальный банк подал на общественное обсуждение проект постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны".

Проект постановления предусматривает внесение изменений в Правил, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 3 августа 2006 года под № 935/12809 (с изменениями).

Также НБУ готовит проект изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия тайны предоставлятеля платежных услуг. Изменения касаются, прежде всего, клиентов небанковских платежных учреждений.