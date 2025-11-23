НБУ пропонує цифровізувати порядок роботи з банківською таємницею

Національний банк України запропонував вдосконалити порядок зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, передбачивши можливість для власників такої інформації підписувати запити та дозволи удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зміни мають забезпечити єдиний підхід до визначення переліку електронних підписів, які можуть використовуватися для підписання електронних документів, а також сприяти впровадженню концепції "paperless" – відмови від паперових носіїв.

При цьому не змінюється ні перелік осіб, які мають право на отримання банківської таємниці, ні обсяг інформації, що становить банківську таємницю, та може бути отримана такими особами відповідно до закону.

За пропозицією НБУ, письмові запити та дозволи фізичних і юридичних осіб-клієнтів, власників інформації, що становить банківську таємницю, зможуть підписуватися в електронній формі, включно з удосконаленим електронним підписом, створеним за вимогами Положення про використання електронного підпису та електронної печатки, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 грудня 2023 року № 172.

Інші особи, визначені законодавством, отримуватимуть доступ до інформації як у паперовому, так і в електронному вигляді. Також передбачено, що приватні виконавці зможуть подавати до банків запити на отримання інформації з використанням кваліфікованого електронного підпису.

З метою впровадження цих змін Національний банк подав на громадське обговорення проєкт постанови Правління НБУ "Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".

Проєкт постанови передбачає внесення змін до Правил, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами).

Також НБУ готує проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. Зміни стосуються насамперед клієнтів небанківських платіжних установ.