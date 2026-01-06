- Категория
Курс валют на 6 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подешевел на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.02.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,42 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,51 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,74 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,40/42,55
|Евро
|49,79/50,00
|Злотый
|11,70/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,00/42,60
|48,90/49,90
|Ощадбанк
|42,20/42,70
|49,40/50,05
|11,70/11,90
|ПУМБ
|42,20/42,80
|49,40/50,10
|11,70/11,93
|Укргазбанк
|42,20/42,80
|49,40/50,05
|11,70/11,90
|Райффайзен
|42,25/42,61
|49,20/49,83
Каким будет курс доллара и евро в начале года читайте в материале Delo.ua.