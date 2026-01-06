Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Наличный курс:

USD

42,55

42,40

EUR

50,00

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 6 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на вторник / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.02.2026 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,42 грн (+13 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,51 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,74 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,40/42,55
Евро 49,79/50,00
Злотый 11,70/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,00/42,60 48,90/49,90
Ощадбанк 42,20/42,70 49,40/50,05 11,70/11,90
ПУМБ 42,20/42,80 49,40/50,10 11,70/11,93
Укргазбанк 42,20/42,80 49,40/50,05 11,70/11,90
Райффайзен 42,25/42,61 49,20/49,83

Каким будет курс доллара и евро в начале года читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько