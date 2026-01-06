Курс валют на 6 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.02.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,42 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,51 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,74 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,40/42,55 Евро 49,79/50,00 Злотый 11,70/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,00/42,60 48,90/49,90 Ощадбанк 42,20/42,70 49,40/50,05 11,70/11,90 ПУМБ 42,20/42,80 49,40/50,10 11,70/11,93 Укргазбанк 42,20/42,80 49,40/50,05 11,70/11,90 Райффайзен 42,25/42,61 49,20/49,83

