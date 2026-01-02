Запланована подія 2

НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны: причины

Национальный банк Украины со 2 января 2026 исключает болгарский лев из перечня иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Соответствующее решение связано с присоединением Болгарии к еврозоне с 1 января 2026 года.

Изменения внесены приказом   Нацбанка Украины от 1 января 2026, вступившего в силу 1 января.

НБУ с 31 марта 2025 года откажется от расчета официального курса гривны к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и т.д.

Болгария перешла на евро с 1 января

Болгария с 1 января официально присоединилась к еврозоне и откажется от национальной валюты – льва. Таким образом, она стала 21-й страной, введшей евро.

Болгария в 2025 году выполнила все формальные критерии для вступления в еврозону, в частности по инфляции, бюджетному дефициту, стоимости заимствований и стабильности обменного курса. После перехода на евро София получит место в Управляющем совете Европейского центрального банка.

В настоящее время общей валютой пользуется более 350 млн европейцев.

Автор:
Светлана Манько