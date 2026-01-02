Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
НБУ оновив перелік іноземних валют, до яких встановлюється курс гривні: причини

курс валют
Нацбанк оновив перелік іноземних валют через перехід Болгарії на євро / Depositphotos

Національний банк України з 2 січня 2026 року виключає болгарський лев із переліку іноземних валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення пов'язане із приєднанням Болгарії до єврозони з 1 січня 2026 року

Зміни внесені наказом Нацбанку України від 1 січня 2026 року, що набрав чинності 1 січня.

НБУ з 31 березня 2025 року відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала, тощо. 

Болгарія перейшла на євро з 1 січня

Болгарія з 1 січня офіційно приєдналася до єврозони та відмовиться від національної валюти — лева. Таким чином вона стала 21-ю країною, що запровадила євро.

Болгарія у 2025 році виконала всі формальні критерії для вступу до єврозони, зокрема щодо інфляції, бюджетного дефіциту, вартості запозичень і стабільності обмінного курсу. Після переходу на євро Софія отримає місце в Керівній раді Європейського центрального банку.

Наразі спільною валютою користуються понад 350 млн європейців.

Світлана Манько