Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Готівковий курс:

USD

42,55

42,40

EUR

50,00

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 6 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на тринадцять копійок, встановивши історичний максимум, водночас євро подешевшало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.02.2026 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,42 грн (+13 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,51 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,74 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,40/42,55
Євро 49,79/50,00
Злотий 11,70/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,00 / 42,60 48,90 / 49,90
Ощадбанк 42,20 / 42,70 49,40 / 50,05 11,70 / 11,90
ПУМБ 42,20 / 42,80 49,40 / 50,10 11,70 / 11,93
Укргазбанк 42,20 / 42,80 49,40 / 50,05 11,70/11,90
Райффайзен 42,25 / 42,61 49,20 / 49,83

 Яким буде курс долара та євро на початку року, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько