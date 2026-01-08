Запланована подія 2

Українська економіка: зовнішнє фінансування підтримало міжнародні резерви на рекордному рівні

НБУ опублікував макроекономічний та монетарний огляд / НБУ

Інфляція в Україні у листопаді-грудні 2025 року знизилася до 9,3%, ціни на продукти росли повільніше. Дефіцит енергоресурсів стримував промисловість, тоді як оборонні замовлення, врожай пізніх культур і торгівля підтримували економічну активність. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

 Ключові тенденції

Зазначається, що у листопаді інфляція в Україні знизилася до 9,3% у річному вимірі, зокрема повільніше зростали ціни на продукти харчування. За оцінками НБУ, подібні тенденції збереглися і в грудні.

Зростання енергодефіциту стримувало діяльність у низці промислових секторів. Водночас оборонні замовлення підтримали розвиток металургії, а врожай пізніх культур сприяв зростанню сільського господарства та уповільнив спад у вантажних перевезеннях. Будівництво пожвавилося, а обсяги торгівлі продовжували зростати.

Дефіцит робочої сили поступово зменшувався, залишаючись при цьому високим, що підтримувало зростання реальних зарплат. Продовжувалося й збільшення кількості українських мігрантів за кордоном.

У листопаді дефіцит поточного рахунку України розширився через завершення разових надходжень до благодійних фондів у жовтні та незначне збільшення дефіциту торгівлі товарами. Водночас стабільне зовнішнє фінансування дозволило наростити міжнародні резерви до нового історичного максимуму — 57,3 млрд доларів США.

Дефіцит державного бюджету в грудні досяг рекордних показників, а за підсумками 2025 року суттєво перевищив рівень 2024 року. Його покриття забезпечувалося за рахунок міжнародної допомоги та внутрішніх залучень, а роловер ОВДП у всіх валютах у 2025 році становив 116%.

Збереження облікової ставки на незмінному рівні сприяло зростанню вкладень населення в гривневі строкові депозити та ОВДП, що допомогло обмежити сезонне підвищення попиту на іноземну валюту. Чистий продаж валюти Національним банком, хоча й зріс у грудні порівняно з попередніми місяцями, залишався нижчим за показник минулого року.

Нагадаємо, динаміка офіційного курсу гривні до долара у 2026 році визначатиметься передусім змінами у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. НБУ й надалі обмежуватиме надмірні курсові коливання в обидва боки.

Автор:
Ольга Опенько