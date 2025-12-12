"Репараційний кредит" для України: ЄС підтримав безстрокове заморожування активів РФ

Посли країн ЄС проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє редактор європейського відділу "Радіо Свобода" Рікард Йозьвяк.

"Посли домовилися про зміну правил, які спрощують процес утримання заморожених активів. Одностайність щодо продовження заморожування більше не є обов'язковою. Це великий крок до потенційного "репараційного кредиту" для України", – повідомив він.

Обійти Угорщину і заморозити російські активи

До цього заморожування російських активів в ЄС необхідно було одноголосно продовжувати кожні шість місяців. У новому механізмі рішення ухвалюється більшістю голосів, що не дозволить, наприклад, Угорщині або Словаччині ветувати продовження заморозки, пише Politico.

Зазначається, що рішення було ухвалене "дуже чіткою більшістю голосів".

Видання зауважує, що новий юридичний механізм завдає серйозного удару по надіях Кремля на розмороження активів у межах можливої "мироної угоди" — ідеї, яку активно просуває президент США Дональд Трамп, але яка залишається непопулярною в Європі.

Відповідно до юридичного тексту, який опинився у розпорядженні Politico і який підтримали посли ЄС, нові надзвичайні повноваження ЄС діятимуть, “доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не виплатить Україні репарацій”.

Європейська комісія обґрунтувала такі юридичні зміни тим, що повернення активів Росії завдало б удару по економіці ЄС і могло б посилити гібридні атаки Кремля по всьому ЄС.

Угорщина вже заявила, що оскаржить це рішення.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.