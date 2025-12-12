"Репарационный кредит" для Украины: ЕС поддержал бессрочную заморозку активов РФ

Послы стран ЕС проголосовали за передачу Европейской комиссии по чрезвычайным полномочиям, которые позволят сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает редактор европейского отдела "Радио Свобода" Рикард Йозьвяк.

"Послы договорились об изменении правил, упрощающих процесс содержания замороженных активов. Единодушие относительно продления замораживания больше не является обязательным. Это большой шаг к потенциальному "репарационному кредиту" для Украины", – сообщил он.

Обойти Венгрию и заморозить российские активы

До этого замораживание российских активов в ЕС необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев. В новом механизме решение принимается большинством голосов, что не позволит, например, Венгрии или Словакии ветировать продолжение заморозки, пишет Politico .

Отмечается, что решение было принято "очень четким большинством голосов".

Издание отмечает, что новый юридический механизм наносит серьезный удар по надеждам Кремля на размораживание активов в рамках возможного "мирного соглашения" — идеи, активно продвигаемой президентом США Дональдом Трампом, но остающейся непопулярной в Европе.

Согласно юридическому тексту, оказавшемуся в распоряжении Politico и поддержавшему послы ЕС, новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать, “пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не выплатит Украине репараций”.

Европейская комиссия обосновала такие юридические изменения тем, что возвращение активов России нанесло бы удар по экономике ЕС и могло бы усилить гибридные атаки Кремля по всему ЕС.

Венгрия уже заявила, что обжалует это решение.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.