Tesla планує збудувати завод в Індії вартістю $2-3 млрд

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска наприкінці квітня відправить фахівців до Індії для вивчення ділянок для будівництва заводу електромобілів вартістю від 2 до 3 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, які безпосередньо знайомі з планами автовиробника.

Зазначається, що виробник електромобілів наразі розглядає такі штати Індії, як Махараштра, Гуджарат і Таміл Наду.

Як пише Reuters, у березні Індія знизила імпортні податки на певні електромобілі, вироблені автовиробниками, які зобов’язалися інвестувати щонайменше 500 мільйонів доларів і розпочати виробництво всередині країни протягом трьох років.

Цей крок дав "зелене світло" планам Tesla щодо нового ринку.

Компанія роками намагалася вийти на індійський ринок, але Нью-Делі хотів взяти на себе зобов’язання щодо місцевого виробництва.

Протягом останнього року представники Tesla вели переговори з урядовцями, у червні Ілон Маск зустрівся з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Індійський ринок електромобілів, невеликий, але швидко зростає, на ньому домінує вітчизняний автовиробник Tata Motors.

У 2023 році електромобілі становили близько 2% від загального обсягу продажів автомобілів в Індії, а до 2030 року уряд планує досягти показника у 30%.

За словами аналітиків, вихід Tesla на індійський ринок може стимулювати більше інвестицій в електромобілі та принести користь місцевим виробникам автозапчастин.

У липні минулого року компанія заявила, що зацікавлена у будівництві заводу в Індії для виробництва електромобіля за ціною 24 000 доларів. Tesla також закликала знизити податки на дорожчі моделі.

Tesla втратила близько $30 млрд ринкової вартості

2 квітня компанія Tesla мільярдера Ілона Маска повідомила про обсяги поставок у І кварталі, які не виправдали очікувань інвесторів. Після публікації звіту акції компанії впали на 5,2%, знизивши ринкову вартість виробника електромобілів на $30 млрд.

Ряди потенційних покупців електромобілів Tesla в Сполучених Штатах скорочуються через погіршення репутації засновника компанія мільярдера Ілона Маска.

Індекс, який вимірює готовність клієнтів купити автомобіль Tesla у лютому 2024 року впав до 31%, хоча ще два роки тому, у листопаді 2021-го, він був на рівні 70%.

У той же час аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi знаходиться на рівні 44-47%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com