Добудова Хмельницької АЕС дозволить отримати найнижчу ціну електроенергії – експерт

Третій та четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС у разі добудови стануть одними з найдешевших джерел електроенергії в Україні. Цей проєкт добудови є вигіднішим, ніж будівництво нових атомних станцій.

Про це заявив експерт із енергетики Сергій Лямець, пише УНІАН.

За його словами, атомна енергетика "з нуля" вважається одним із найдорожчих варіантів у світі через високу капіталомісткість. Наприклад, початкова вартість для будівництва нової АЕС (base overnight costs, BOC) сягають $6000-$8000 за 1 кВт потужності, що значно перевищує аналогічні витрати на сонячні, вітрові чи газові станції.

Як додає Лямець, унікальність ситуації в Україні полягає в тому, що готовність ХАЕС-3 складає 75-80%, а це значно скорочує витрати. Крім того, Україна може отримати два реактори ВВЕР-1000 з Болгарії за відносно невелику ціну. Загальна вартість добудови є рекордно низьким показником для такого проєкту.

"Побудувати нову АЕС з нуля – це щонайменше $10-12 млрд і понад 10 років роботи. Натомість добудова ХАЕС-3 і ХАЕС-4 може бути завершена вже за 2,5-3 роки, і за в рази менші гроші", – зазначає експерт.

За словами Лямця, завдяки вже існуючій інфраструктурі base overnight costs для ХАЕС-3 і ХАЕС-4 будуть у рази нижчими, ніж для нових проєктів.

Приведена вартість електроенергії (LCOE), яка враховує всі витрати протягом життєвого циклу, також буде надзвичайно вигідною для країни. За оцінками, атомна енергія з таких джерел буде дешевшою, ніж вітрова чи сонячна енергія, враховуючи особливості українського енергоринку.

"Атомна енергетика наразі компенсує високі витрати на "зелену" генерацію. Але це не може тривати вічно. Україні потрібні нові базові потужності, які забезпечать стабільність енергосистеми", – підкреслює Лямець.

На думку експерта, Україна має скористатися унікальною можливістю добудувати енергоблоки ХАЕС. Це дозволить зберегти низьку середню собівартість електроенергії в країні, забезпечити стабільність енергопостачання та уникнути дефіциту базових потужностей у майбутньому.

Хмельницька АЕС розташована на території у місті Нетішин на Хмельниччині. Раніше в пресслужбі "Енергоатому" зазначили, що добудова енергоблоків №3 і №4 ХАЕС – один із пріоритетів компанії. Їх запуск дозволить суттєво збільшити генерацію електроенергії та посилить енергетичну незалежність країни.