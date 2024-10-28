Підготовка до будівництва енергоблоку: на ХАЕС привезли четвертий дизель-генератор

На майданчик Хмельницької АЕС доставили четвертий дизель-генератор, який стане важливою частиною резервної системи живлення четвертого енергоблоку.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Зазначається, що обладнання забезпечить подачу електроенергії у разі втрати основного живлення, що підвищить безпеку станції.

В компанії нагадали, що раніше на станцію було доставлено три дизель-генератора для третього енергоблока, останній – на минулому тижні.

"Добудова енергоблоків № 3 і № 4 ХАЕС – один із пріоритетів "Енергоатома". Їх запуск дозволить суттєво збільшити генерацію електроенергії та посилить енергетичну незалежність країни", - зауважили у пресслужбі компанії.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Нагадаємо, що комітет Ради ще 17 червня підтримав урядовий законопроєкт №11146 про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2,2 ГВт потужності. Добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.

Зазначимо також, що згідно результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", ініціативу щодо добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС позитивно оцінюють 77% українців.