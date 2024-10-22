Будівництво ХАЕС: на станцію доставили третій дизель-генератор

Триває комплектування техніки та устаткування для майбутнього будівництва третього енергоблоку Хмельницької АЕС - нещодавно на станцію доставили третій дизель-генератор, який стане частиною резервної системи живлення.

Про це повідомляє "Енергоатом".

У компанії наголошують, що це обладнання відіграє критичну роль для безпеки енергоблоку в разі аварійних ситуацій. Кожен із дизель-генераторів здатний автономно постачати електроенергію на важливі системи станції. Також там нагадують, що саме такі дизель-генератори допомагають Запорізькій АЕС уникати важкої аварії, коли станція втрачає зв'язок з усіма повітряними лініями та енергосистемою України.

Повідомляється, що наразі спеціалісти "Енергоатому" активно працюють над підготовкою до добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Наразі на майданчику станції тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Зокрема, в компанії заявляють, що добудова третього енергоблоку – один із пріоритетних проєктів "Енергоатома" для підвищення енергетичної безпеки України. Завершення будівництва дозволить значно збільшити генерацію електроенергії на ХАЕС.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Нагадаємо, що комітет Ради ще 17 червня підтримав урядовий законопроєкт №11146 про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2,2 ГВт потужності. Добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.

Зазначимо також, що згідно результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", ініціативу щодо добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС позитивно оцінюють 77% українців.