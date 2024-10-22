Строительство ХАЭС: на станцию доставили третий дизель-генератор

Продолжается комплектование техники и оборудования для будущего строительства третьего энергоблока Хмельницкой АЭС – недавно на станцию был доставлен третий дизель-генератор, который станет частью резервной системы питания.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В компании отмечают, что это оборудование играет критическую роль в безопасности энергоблока в случае аварийных ситуаций. Каждый из дизель-генераторов способен автономно снабжать электроэнергией важные системы станции. Также там напоминают, что именно такие дизель-генераторы помогают Запорожской АЭС избежать тяжелой аварии, когда станция теряет связь со всеми воздушными линиями и энергосистемой Украины.

Сообщается, что специалисты "Энергоатома" активно работают над подготовкой к достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. В настоящее время на площадке станции продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

В частности, в компании заявляют, что достройка третьего энергоблока – один из приоритетных проектов "Энергоатома" для повышения энергетической безопасности Украины. Завершение строительства позволит значительно увеличить генерацию электроэнергии на ХАЭС.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

"Энергоатом" и американская компания Westinghouse начали проект строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Напомним, что комитет Рады еще 17 июня поддержал правительственный законопроект №11146 о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые дадут Украине дополнительные 2,2 ГВт мощности. Достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого – через год-полтора после завершения третьего.

Отметим также, что, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", инициативу по достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС положительно оценивают 77% украинцев.