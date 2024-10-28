Подготовка к строительству энергоблока: на ХАЭС привезли четвертый дизель-генератор

На площадку Хмельницкой АЭС был доставлен четвертый дизель-генератор, который станет важной частью резервной системы питания четвертого энергоблока.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Указывается, что оборудование обеспечит подачу электроэнергии в случае потери основного питания, что повысит безопасность станции.

В компании напомнили, что ранее на станцию было доставлено три дизель-генератора для третьего энергоблока, последний – на прошлой неделе.

"Достройка энергоблоков №3 и №4 ХАЭС – один из приоритетов "Энергоатома". Их запуск позволит существенно увеличить генерацию электроэнергии и усилит энергетическую независимость страны", — отметили в пресс-службе компании.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

"Энергоатом" и американская компания Westinghouse начали проект строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, третий блок будет строиться не с нуля, поскольку оборудование для строительной части уже готово на 80%. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.

Напомним, что комитет Рады еще 17 июня поддержал правительственный законопроект №11146 о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые дадут Украине дополнительные 2,2 ГВт мощности. Достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого – через год-полтора после завершения третьего.

Отметим также, что, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", инициативу по достройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС положительно оценивают 77% украинцев.