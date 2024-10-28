Российский дрон создал реальную угрозу безопасности Хмельницкой АЭС – Энергоатом

Сегодня, 28 октября, около шести утра, российский дрон пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Энергоатам".

Там подчеркивают, что с наступлением осенне-зимнего периода российские войска усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.

«Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно скорее, ведь последствия может ощутить весь континент», – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он добавил, что Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий по прекращению террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

Рядом с украинскими АЭС пролетели более 100 российских БПЛА и ракет

Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что за последние несколько недель возле украинских атомных электростанций было зафиксировано движение более 70 российских беспилотных летательных аппаратов и более 30 крылатых вражеских ракет.

Такие действия России создают беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку до этого ни одна страна в мире не подвергала атомным объектам подобной опасности.

Кроме того, как рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки, Россия планирует удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, что может привести к ядерному инциденту с глобальными последствиями.